Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Grieben - Für Ricarda (18), Elisabeth (19), Paul (15) und Alexander (17) war es ein bisschen wie ein Eintauchen in die Vergangenheit, denn sie selbst waren vor einigen Jahren noch Schüler an der Griebener Grundschule. Was diese heute vorzuweisen hat, das beeindruckte die Jugendlichen aber dann doch. Angesichts von Tablets und digitalen Tafeln wären sie gerne noch mal Grundschüler in Grieben.