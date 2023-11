Eine Problemstelle am Radweg der neuen Bahnhofskreuzung in Tangerhütte soll verschwinden. Ein Stadtrat fordert jetzt ein Gutachten.

Die neue Kreuzung am Bahnhof in Tangerhütte: Wer hier im spitzen Winkel über den Bordstein fährt, der rutscht schnell mal weg. Der Zollstock zeigt: Nicht nur der Bordstein (3 Zentimeter) ist höher als früher (Nullboard), auch das rote Pflaster bildet noch einmal eine Kante von 1,5 Zentimetern.

Tangerhütte. - Von mehreren Stürzen in den vergangenen Monaten berichten Stadtratsmitglieder in Zusammenhang mit der neuen Kreuzung am Tangerhütter Bahnhof. Daran soll sich dringend etwas ändern. Weil man immer wieder auf die DIN verweist, die eingehalten worden sei, soll ein Gutachten her.