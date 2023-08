Traktorziehen und mehr „Dorfchallenge 2.0“: Alle geben alles in kleinem Dorf bei Stendal

Es herrschte richtig Stimmung auf der Wiese am Ortsrand, als am Wochenende die zweite Dorfchallenge in Elversdorf startete. Die Teams, die dort antraten, schenkten sich nichts im Kampf um den Wanderpokal. Am Ende holten die Gastgeber den Pott, die nächste Challenge aber richten die Zweitplatzierten aus.