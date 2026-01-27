Eine Familie aus Stegelitz (Kreis Stendal) engagiert sich für letzte Wünsche von schwerkranken Menschen. 1500 Euro kamen zusammen.

Drei Generationen basteln für den Wünschewagen

Lina (2. von links) und Jenny überreichen das Spendenplakat mit vielen Unterschriften an Torsten Westendorf und eine weitere Kollegin vom ASB. Mit ihren 1.500 Euro wird der Wünschewagen des ASB finanziell unterstützt.

Stegelitz. - Heidemarie Klante aus Stegelitz hat mit ihren Enkeltöchtern 1.500 Euro gesammelt, um sie dem Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) zu übergeben. Warum die Familie mit Selbstgebasteltem und kleinen Dekorationen helfen will, letzte Wünsche zu erfüllen.