weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Tangerhütte
    4. >

  4. Spenden für engagiertes Projekt: Drei Generationen basteln für den Wünschewagen

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Taleb A. veröffentlichte Fake-Video als Elon Musk
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Taleb A. veröffentlichte Fake-Video als Elon Musk

Spenden für engagiertes Projekt Drei Generationen basteln für den Wünschewagen

Eine Familie aus Stegelitz (Kreis Stendal) engagiert sich für letzte Wünsche von schwerkranken Menschen. 1500 Euro kamen zusammen.

Von Birgit Schulze 27.01.2026, 12:00
Lina (2. von links) und Jenny überreichen das Spendenplakat mit vielen Unterschriften an Torsten Westendorf und eine weitere Kollegin vom ASB. Mit ihren 1.500 Euro wird der Wünschewagen des ASB finanziell unterstützt.
Lina (2. von links) und Jenny überreichen das Spendenplakat mit vielen Unterschriften an Torsten Westendorf und eine weitere Kollegin vom ASB. Mit ihren 1.500 Euro wird der Wünschewagen des ASB finanziell unterstützt. Fotos: Katharina Klante

Stegelitz. - Heidemarie Klante aus Stegelitz hat mit ihren Enkeltöchtern 1.500 Euro gesammelt, um sie dem Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) zu übergeben. Warum die Familie mit Selbstgebasteltem und kleinen Dekorationen helfen will, letzte Wünsche zu erfüllen.