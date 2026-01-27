Liveticker
Spenden für engagiertes Projekt Drei Generationen basteln für den Wünschewagen
Eine Familie aus Stegelitz (Kreis Stendal) engagiert sich für letzte Wünsche von schwerkranken Menschen. 1500 Euro kamen zusammen.
27.01.2026, 12:00
Stegelitz. - Heidemarie Klante aus Stegelitz hat mit ihren Enkeltöchtern 1.500 Euro gesammelt, um sie dem Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) zu übergeben. Warum die Familie mit Selbstgebasteltem und kleinen Dekorationen helfen will, letzte Wünsche zu erfüllen.