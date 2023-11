Tangerhütte/vs - Mia, Pia, Mika, Nami, Amelie und Janik heißen die sechs jungen Nachwuchs-Ersthelfer des Jugendrotkreuz im DRK-Ortsvereins in Tangerhütte, die die Bewohner der Einheitsgemeinde jetzt mit einer eigenen Challenge herausfordern wollen. Zehn Fragen zum Thema Erste Hilfe haben sich die sechs ausgedacht und in kleinen Röhrchen, ähnlich einer Flaschenpost, überall im Tangerhütter Stadtpark versteckt.

„Wir haben uns gedacht, wir schicken die Einwohner der Einheitsgemeinde in der Adventszeit auf eine spannende Wissensschatzsuche“, so Gruppenleiterin Maren Maatz. Eingeladen sind grundsätzlich alle, die Lust haben, mitzumachen. Ganz besonders angesprochen aber seien der Feuerwehrnachwuchs, Kinderabteilungen regionaler Sportvereine und die Grundschulen.

Startpunkt ist das alte Schloss. Am Gedenkstein und an einem kleinen Hügel an der Rückseite des Wasserfalls vorbei geht es zum Mausoleum. Links und rechts des Neuen Schlosses ist jeweils ein Röhrchen versteckt. Von dort aus geht es weiter hinauf zum Wasserfall. Bei Schnee und Glätte sollte wegen Verletzungsgefahr die Frage 7 am Wasserfall ausgelassen und dies in der Wertung angegeben werden.

Danach geht es zum Deckelvasenrondell. Als Nächstes sollten sich Teilnehmer die Umgebung des Kunstgusspavillons anschauen. Die letzte Frage versteckt sich in der Nähe der Pergola am See. Wer nur zum Spaß teilnehmen will, kann gern bis zum Silvesterabend auf Schatzsuche gehen.

Teilnehmer, die in die Wertung eingehen möchten, schicken ebenfalls bis 31. Dezember eine E-Mail mit einem Kontakt an jrk.tangerhuette@gmx.de. Eine Siegerehrung soll es im Januar geben. Die Jugendrotkreuz-Kids wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und bitten darum, dass die Röhrchen immer wieder an denselben Ort zurückgelegt werden.