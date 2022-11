Tangerhütte Ehrenamtler organisieren Familien-Adventsmarkt für Alle unter einem Meer aus Lichtern

Unter einem zauberhaften Lichtermeer aus tausenden Lämpchen und vielen Herrnhuter Sternen flanierten die Besucher des inzwischen vierten Familien-Adventsmarktes in Tangerhütte am Wochenende. Der privat und ehrenamtlich organisierte Markt hat dem offiziellen Weihnachtsmarkt in Tangerhütte inzwischen den Rang abgelaufen.