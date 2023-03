Mit dem Raumschiff geht es für die Schüler des Landesbildungszentrums in Tangerhütte quer durchs Weltall. Unter einer Sternenkuppel entdecken sie das Universum für sich. Und im Schulplanetarium spielen die ganz unterschiedlichen Körper- und Sehbehinderungen der Schüler plötzlich kaum noch eine Rolle.

Ein ganzes Weltall tut sich für behinderte Kinder in Tangerhütte auf

Im Schulplanetarium geht die Sonne auf. Für die Kinder und Jugendlichen am LBZ in Tangerhütte war der Projekttag zum Thema Astronomie einer, der nachhaltige Eindrücke hinterließ.

Tangerhütte - Mitten in der Turnhalle des Landesbildungszentrums in Tangerhütte steht eine riesige Halbkugel und in der gibt es ein ganzes Universum zu entdecken. Sternenkonstellationen, Planetensysteme und mehr eröffnen den Kindern mit verschiedensten Behinderungen ganz neue Welten.