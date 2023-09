Ein seltenes Ehejubiläum durften Christa und Werner Schön aus Kehnert an der Elbe feiern. Und das noch bei recht guter Gesundheit. Was ihr Geheimnis ist?

Kehnert - 65 Ehejahre feierten Christa und Werner Schön am Mittwoch bei strahlendem Wetter in Kehnert an der Elbe. Bei dem schönen Sonnenschein waren die beiden 84-Jährigen gleich nochmal so gut drauf, denn zum Gratulieren kamen viele Freunde und Bekannte. Das Paar ist bis heute sehr aktiv.

Nicht nur Ortsbürgermeister Jürgen Schröder gratulierte den beiden Jubilaren Christa und Werner Schön in Kehnert herzlich. Gekommen waren viele Freunde und Bekannte, darunter der Männerstammtisch und die Frauensportgruppe, in denen das Paar noch aktiv ist. Werner Schön war viele Jahre lang sehr aktiv in der Feuerwehr und auch selbst Wirkungsbereichsleiter, heute setzt sich noch im Ortschaftsrat für sein Dorf ein. Christa Schön ist seit mehr als 50 Jahren in der Frauensportgruppe des Dorfes dabei und würde auf den regelmäßigen Treff nicht verzichten wollen.

Zwei Söhne, drei Enkel und fünf Urenkel gehören zur Familie und die hat ihr eisernes Paar mit einem besonderen Geschenk überrascht: Gemeinsam mit der ganzen Familie geht’s ein Wochenende lang in den Harz. Denn auf Reisen gehen die Jubilare seit vielen Jahren gern.

Kennengelernt haben sich die Schöns übrigens beim Fasching in Angern. Als sie sich zum ersten Mal über den Weg liefen, da waren sie beide 18 Jahre alt. Im Zug fuhren sie damals jeden Tag zur Arbeit und kannten sich bereits vom Sehen. Als es 1957 dann für eine ganze Gruppe Kehnerter Mädels zum Karneval nach Angern ging, da war auch Christa unter ihnen und traf auf Werner. An dem Abend war es um beide geschehen. Werner Schön war später als Maurer und Kranfahrer in Tangerhütte und Ehefrau Christa im öffentlichen Dienst beschäftigt.