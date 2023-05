Acht Monate Bauzeit liegen hinter den Anwohnern der Karl-Marx-Straße in der Innenstadt von Tangerhütte. Noch diese Woche soll die Straße endlich wieder befahrbar sein.

Endlich fertig: Straße in Tangerhütte monatelang Baustelle, Parkregelung ändert sich

Seit Monaten ist die Karl-Marx-Straße in Tangerhütte gesperrt. In der komenden Woche soll sich das ändern.

Tangerhütte - Im Laufe dieser Woche soll die Karl-Marx-Straße in Tangerhütte wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden. Das teilt das Rathaus in Tangerhütte mit. Es geht in die Endrunde - nach acht Monaten Vollsperrung.