Nach Elternprotesten ist die kurzfristige Schließung der Kindertagesstätte Demker bei Tangerhütte ist vorerst vom Tisch. Eine neue Leiterin soll übernehmen. Kritik gab es an der Art der Verwaltung, die Schließung in wenigen Wochen durchdrücken zu wollen.

Tangerhütte. - Der Sozialausschuss in Tangerhütte forderte in seiner ersten Sitzung des neuen Jahres einen aktuellen Stand in Sachen Kitaschließung in Demker ein. Dort gab es Ende des vergangenen Jahres viel Unruhe, nachdem die Verwaltung die Schließung innerhalb von sechs Wochen angekündigt und Eltern Fahrstrecken in andere Kitas von bis zu 65 Kilometern empfohlen hatte. Das ist vorerst vom Tisch.