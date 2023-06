Kinder im Verkehr Erschreckender Vorführeffekt bei Schulweg-Training mit der Polizei

Vorschulkinder, die in Tangerhütte schon einmal den künftigen Schulweg kennenlernen sollten, erlebten das, was ihnen die Regionalbereichsbeamten der Polizei vorab noch als Mahnung mitgegeben hatten, live. Nun wissen sie, was es heißt, dass man mit Fehlern der anderen rechnen müsse.