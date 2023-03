Es soll mehr Gerechtigkeit bei der Nutzung kommunaler Gebäude in und um Tangerhütte her. Während für manche Orte bisher keine Gebühr erhoben wird, muss an anderen schon lange für die Nutzung von Gemeindehäusern und Sälen gezahlt werden. Ausschüsse und Stadtrat wollen die Gebühren neu aufstellen, aber doch nicht ausufern lassen.

Karneval in Uetz. Die dortige Turnhalle soll mit in die Gebührensatzung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte aufgenommen werden.

Tangerhütte - Bisher zahlen Nutzer einiger Turn- und Mehrzweckhallen in den Orten der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte grundsätzlich keine Nutzungsgebühr. Auch im Neuen Schloss von Tangerhütte wurden die bisher nicht erhoben. Wer sich dort trauen lassen will, soll künftig auch eine Raummiete zahlen. Diskutiert wird in Tangerhütte außerdem, wie man in Zukunft mit Karnevalsveranstaltungen umgeht.