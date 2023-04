Feuerwehr Großeinsatz Feuerwehr Tangerhütte kämpft um brennendes Haus an der Elbe

Ein Großeinsatz der Feuerwehren der Region sorgte am Sonntag in Kehnert an der Elbe (Landkreis Stendal) für Aufsehen. Alarmiert wurden die Wehren wegen eines brennenden Wohnhauses. Das Haus soll unbewohnbar sein, die Polizeiermittlungen zur Brandursache laufen.