Schimmel am Bau Feuerwehr-Rohbau bei Tangerhütte: Drohen nun doch Baumängel?

Bereits Anfang Februar hatte es große Sorgen um das neue Feuerwehrgerätehaus in Lüderitz gegeben. Damals war wegen eines unfertigen Daches über Wochen Wasser in den Rohbau gelaufen. Das scheint nun Folgen zu haben, denen der Bauausschuss auf den Grund gehen will.