Brandschutzerziehung Feuerwehr Tangerhütte begeistert Kinder schon in der Grundschule

An der Grundschule in Grieben (Altmark) haben gestandene Feuerwehrleute den Nachwuchs für das Ehrenamt Feuerwehr begeistert. Die Brandschutzerziehung wird in der Region an allen Grundschulen organisiert.