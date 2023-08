Großeinsatz im Bördekreis Feuerwehr verhindert Beinahe-Katastrophe in Bertingen: Scheune brennt nieder

In Bertingen sind die alten Höfe dicht an dicht gebaut. Brennt einer, ist das Feuer rasend schnell auch beim Nachbarn. Das konnte in Bertingen verhindert werden - Dank einem kreisübergreifenden Großaufgebot an Feuerwehrkräften.