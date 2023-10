Eine großangelegte Feuerwehrübung für Jugendliche aus acht Jugendwehren rund um Tangerhütte gab jetzt Gelegenheit, in den aktiven Einsatzdienst hineinzuschnuppern. Den „12-Stunden-Dienst“ der Jugendwehren gibt es in Tangerhütte seit vier Jahren.

Übungstag in Tangerhütte

Einsatz an der örtlichen Grundschule in Tangerhütte: Auch der Rettungsdienst stand für den Übungstag bereit und erklärte den Jugendlichen, wie der Einsatz im Ernstfall abläuft.

Tangerhütte - Damit sich der Feuerwehr-Nachwuchs ein Bild von dem machen kann, was später als Erwachsener im „echten“ Feuerwehrdienst auf ihn zukommt, gibt es seit vier Jahren den 12-Stunden-Dienst der Jugendwehren in Tangerhütte. Diesmal sind knapp 50 Jugendliche dabei und die bekommen einiges zu tun.

Die Jugendlichen sitzen mit ihren Betreuern in der Fahrzeughalle, gerade ist das Mittagessen beendet. Da dröhnt der Alarm durchs Gebäude. Ein Feld brennt bei Cobbel, fünf Fahrzeuge werden durchgesagt und blinken rot auf an der Projektionswand. Plötzlich wuselt die Halle wie ein verärgerter Ameisenhaufen.

Die Jugendlichen schnappen sich Jacke und Helm und strömen in alle Richtungen davon. Nur wenige Sekunden braucht es, bis alle in den Fahrzeugen sind und es losgeht. Kaum sind die ersten fort, erklingt der nächste Alarm: In der örtlichen Grundschule ist der Brandmelder losgegangen.

Wer bis dahin noch nicht im Einsatz ist, rückt nun ab. Rund 15 ganz verschiedene Einsätze hat das Vorbereitungsteam um die stellvertretende Gemeindejugendwartin der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Janine Steinig-Pinnecke und den Tangerhütter Jugendbetreuer Marvin Plümecke vorbereitet.

Der Alarm erklingt im Feuerwehrgerätehaus und prompt sprinten alle los. Die knapp 50 Kinder waren festen Fahrzeugmannschaften zugeteilt. Birgit Schulze

Wie die Brandmeldeanlage in der Tangerhütter Grundschule funktioniert, das erklärte Feuerwehrmann Johannes Meschke noch mal vor Ort. Birgit Schulze

Darunter sind Einsätze mit Personenrettung, Brände mit unklarer Lage, einen Einsatz weil jemand in den Teich im Stadtpark gefallen sein sollte, einen Mülltonnenbrand, eine Reanimation oder auch ein Einsatz mit hydraulischem Rettungsgerät, immer unter Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften.

Die beiden Betreuer in Tangerhütte waren im Vorfeld verschiedene Orte abgefahren, hatten Absprachen geführt, wo unter möglichst realistischen Bedingungen geübt werden kann, und hatten sogar eine Plüschkatze besorgt. Die musste nämlich aus einem Baum befreit werden – so wie es manchmal eben auch im Ernstfall vorkommt.

Janine Steinig-Pinnecke und Marvin Plümecke haben sich viele Einsätze für den Nachwuchs einfallen lassen, darunter auch die Rettung einer Katze aus einem Baum. Birgit Schulze

Auch das Reanimieren wurde anhand einer Puppe geübt. FFW Tangerhütte

Die knapp 50 Jugendlichen, die an dem 12-Stunden-Dienst teilnahmen, sind in den Ortswehren Tangerhütte, Demker, Grieben, Uchtdorf, Lüderitz/Groß Schwarzlosen und Bittkau organisiert, auch Gäste aus Miltern waren dabei.

Neben diesen Ortsfeuerwehren waren aber auch erwachsene Kameraden aus Weißewarte, Ringfurth, Kehnert und Schönwalde vor Ort dabei. Dadurch konnten die simulierten Einsätze mit neun echten Einsatzfahrzeugen absolviert werden. Auch der Johanniter-Rettungsdienst rückt bei bestimmten Einsätzen mit aus.

Notfallsanitäter Steven Gerisch und Rettungssanitäterin Nathalie Bubolz haben sich freiwillig gemeldet, um zu unterstützen.

Doch neben den Einsätzen ging es für den Nachwuchs auch ums Miteinander, zusammen Sport zu machen oder sich zusätzliches Wissen anzueignen. Zum ersten Mal wurde bei den Einsätzen nach der Dauer der Zugehörigkeit zur Feuerwehr unterschieden. Die erfahreneren Jugendlichen bekamen bereits andere Aufgaben, als die Einsteiger, die erst ein oder zwei Jahre dabei sind.