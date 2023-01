Feuerwehren rund um Tangerhütte müssen sich gedulden

Mit ihrem Umzug in das neue Lüderitzer Gerätehaus werden sich die Feuerwehrleute etwas gedulden müssen. Statt im März wird der Bau nun voraussichtlich erst im Mai abgeschlossen sein.

An den roten Toren ist schon zu erkennen, was es werden soll. Die Fertigstellung des Lüderitzer Gerätehauses wird sich aber um zwei Monate verzögern.

Lüderitz/Groß Schwarzlosen - Der Rohbau steht, das Dach ist drauf und die roten Tore verraten bereits, welchem Zweck der Neubau Am Hopfendamm Nummer 3 in Lüderitz in der Nähe der künftigen A14 dienen wird.