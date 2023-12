Ist der baldige Neubau eines Gerätehauses in Bellingen sinnvoll? Teile des Tangerhütter Stadtrates bezweifeln das. Die Einsatzkräfte vor Ort machen dagegen auf aktuell unzumutbare Bedingungen aufmerksam.

Feuerwehrleute in Dorf im Kreis Stendal fordern Perspektiven

Bellingen/Hüselitz - Eine Narbe erinnert Christian Ulrich an einen seiner jüngsten Feuerwehreinsätze. Gemeinsam mit seinen Kameraden wurde der 42-Jährige wegen eines Notfalls alarmiert. Beim Umziehen im Bellinger Gerätehaus ging er in die Hocke, richtet sich wieder auf und dabei bohrte sich die untere Kante der Fahrertür des Löschfahrzeuges in seinen Rücken.