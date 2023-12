Mitglieder der Kinder- und Jugendwehr in Tangerhütte beteiligten sich an der Park-Challenge, zu der das Jugendrotkreuz in Tangerhütte eingeladen hatte.

Tangerhütte. - Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr Tangerhütte haben sich an der Erste-Hilfe-Challenge des Jugendrotkreuz’ im DRK-Ortsverband Tangerhütte beteiligt und sich im Stadtpark auf die Suche gemacht. Die Aktion findet zum ersten Mal statt, bei den Teilnehmern kam sie super an.

Emil und Vicky gehen im Deckelvasenrondell des Stadtparks auf Such nach Quizfragen. Foto: Janet Gruber

Knapp 20 Kinder, Jugendliche und Erwachsene suchten nach den in kleinen Röhrchen versteckten Hinweisen, beantworteten die Fragen und schickten das Ergebnis per Mail an die Organisatoren. Die Challenge läuft noch bis Ende Dezember, jeder, der mitmachen will, kann im Stadtpark auf die Suche nach zehn Quizfragen gehen und an der Siegerehrung im Januar teilnehmen.

Die Röhrchen seien zum Teil sehr schwer versteckt, die Kinder und Jugendlichen aber Feuer und Flamme, berichtet Janet Gruber von der Kinderfeuerwehr. Die Challenge lasse sich auch gut von anderen Vereinen mit anderen Themen aufgreifen, und die könnten damit anderen ihr Hobby näherbringen, findet sie.