Flüchtlinge aus der Ukraine bremsen Demografie in Tangerhütte aus

Tangerhütte hat bei den Einwohnerzahlen ein klares Plus gemacht im vergangenen Jahr. Das gab es in diesem Umfang schon lange nicht mehr. Allerdings würde die jüngste Stadt der Altmark ohne die Geflüchteten aus der Ukraine anders dastehen.

Teilnehmer einer Jobmesse für ukrainische Geflüchtete, im Juni 2022 organisiert von der IHK Berlin und der Agentur für Arbeit, drängen sich an Infoständen.

Tangerhütte - 10 612 Menschen sind in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte zum Stichtag 31. Dezember 2022 gemeldet gewesen. Diese Zahl ist eine vorläufige Richtgröße aus dem Einwohnermeldeamt, denn nachträgliche An- und Abmeldungen sind wie in jedem Jahr noch möglich. Die vom statistischen Landesamt bestätigten Zahlen gibt es dann üblicherweise erst zur Jahresmitte.