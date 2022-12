Freibäder in Tangerhütte: Alt aber gut in Schuss

Tangerhütte - Nach zwei von Coronaauflagen geprägten Sommern konnte die Freibadsaison 2022 endlich wieder voll ausgeschöpft werden. Von Mitte Mai bis Mitte September waren die beiden Freibäder der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in Lüderitz und in Tangerhütte geöffnet und die Einnahmen waren gut. Und doch: Es gibt immer was zu tun. Was als nächstes erneuert werden müsste, fasste Schwimmmeister Thomas Höink in Tangerhütte zusammen.