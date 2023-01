Tangerhütte Fröhlicher Jahresabschluss für die Jüngsten bei der Feuerwehr

Die Kinderfeuerwehr in Lüderitz/Groß Schwarzlosen hat das alte Jahr zum ersten Mal mit einer kleinen Party für Kinder und Eltern ausklingen lassen. Und die kam bestens an. Was die Kindertruppe im neuen Jahr so vorhat, verrät Kinderfeuerwehrwart Steffen Alex.