Tangerhütte Funkelnde Lichter und Weihnachtssingen bringen Adventsstimmung am Neuen Schloss

Mitten in der Coronapandemie war die Idee für den „Lichtblick“ in der Vorweihnachtszeit am Neuen Schloss in Tangerhütte entstanden. Er sollte Mut machen in einer Zeit, in der kaum etwas stattfinden konnte. Die zauberhafte Show aus Musik und Licht wird in Tangerhütte nun zur Tradition.