Im Juli wird in Uetz (Tangerhütte) groß gefeiert und das kleine Dorf am südlichen Rand der Altmark hat allen Grund dazu: 100 Jahre Sportverein sind ein toller Anlass. Pokale und Erinnerungsstücke von Sportler-Generationen sind zusammen getragen worden, doch ein Highlight wird noch gesucht: Der goldene Traktor-Pokal.

Uetz - Am Eingang zum Sportplatz in Uetz ist nicht nur der alte Vereinsname „Traktor Uetz“, sondern auch eine Abkürzung „ORS“ zu lesen. ORS steht für „Oskar Ruhnke Stadion“ – eine inoffizielle Bezeichnung als Würdigung des langjährigen Vereinsvorsitzenden Klaus-Dieter Ruhnke. Der 83-jährige Sportler, der in Fußballerkreisen „Oskar“ heißt, hat Unmengen von Dokumenten, Trikots und Fotos zusammengetragen – und jede Menge Pokale. Doch einer fehlt.