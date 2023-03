Schon 2014/15 richteten Mitglieder des Heimatvereins in Eigenregie die sogenannte Remise im Neuen Schloss in Tangerhütte her, um sie als Bürgercafé zu nutzen. Das wurde 2018 vom Landkreis gesperrt. Jetzt sollen noch einmal 100 000 Euro investiert werden.

Archivfoto: Birgit Schulze