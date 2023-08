Lüderitz - 2019 waren mit einem Musikensemble zum ersten Mal Gäste aus Namibia in der Altmark. Jetzt soll diese Partnerschaft auf eine neue Ebene gestellt werden, indem man sich über aktuelle Themen wie erneuerbare Energien, den ressourcenschonenden Umgang mit Wasser, grünen Wasserstoff und alternative Antriebstechnik austauscht. Auch die Einwohner von Lüderitz/Altmark sind eingeladen, die weitgereisten Gäste kennen zu lernen.

Finanziert wird der Partnerschaftsbesuch durch „Engagement global“, das im Auftrag des Bundesministeriums für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit Partnerschaften mit Afrika fördert. Im vergangenen Jahr war eine kleine Delegation aus der Altmark in Namibia zu Gast gewesen und hatte persönliche Kontakte geknüpft.

Neben Besuchen der Schule und des örtlichen Wasserwerkes von Lüderitz (Altmark) sowie der Mülldeponie in Stendal sollen auch die Fachhochschule Magdeburg-Stendal Landtag und Dom in Magdeburg auf dem Programm stehen. Im Mittelpunkt aber wird der Ort Lüderitz mit seinen Menschen stehen und die sind bereits am Montagabend zum ersten Kennenlernen an der Mehrzweckhalle ab 17.30/18 Uhr gern gesehen.

Am Dienstag soll es neben einer Tour durch den Ort (ab 10 Uhr), dem Besuch der Kirche (gegen 15 Uhr) auch eine Vorstellung der Partnerstadt in Namibia geben (ab 17 Uhr in der Mehrzweckhalle). Im Anschluss wird zum Beisammensein am Grill und an der Feuerschale eingeladen.