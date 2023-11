Spenden gut investiert Gastspiel in Tangerhütte bringt Tanzboden und Stiefel für Kinder aus der Ukraine

Der fünftägige Freundschaftsbesuch ukrainischer Kinder im Mai in Tangerhütte (Landkreis Stendal) hat Folgen – und zwar positive: In Schumsk sind Bauholz und rote Stiefel von den in der Altmark gesammelten Spenden angeschafft worden.