Gaststätte im Kreis Stendal: Wirtin Resi (87) steht noch jeden Tag am Zapfhahn

Urgestein in Tangerhütte

Resi Müller (in wenigen Wochen 88 Jahre alt) steht bis heute am Zapfhahn ihrer Gaststätte "Zum Amboss". Der Tresen wurde 1996 eingebaut.

Jerchel. - Feste Öffnungszeiten gibt es nicht im „Amboss“ von Jerchel (Tangerhütte). Wer etwas Aufwendigeres essen möchte, sollte vorbestellen, „Kleinigkeiten habe ich aber immer da“, so Wirtin Resi Müller. Im April wird sie 88 Jahre alt doch an den klassischen Ruhestand will sie gar nicht denken.