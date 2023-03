Die Nutzung von Kegelbahnen soll teurer werden, außerdem werden künftig Gebühren für das Trauzimmer und den Vorplatz am Neuen Schloss und in den Mehrzweck- und Turnhallen der Region fällig. Diese Neuerungen werden jetzt im Stadtrat diskutiert.

Tangerhütte - Wer im Neuen Schloss in Tangerhütte heiraten will, der könnte schon bald 150 Euro allein für die Raummiete des Trauzimmers zahlen. Wer den Vorplatz am Schloss nutzen will, zahlt noch mal so viel. Das gab es bisher nicht. Erst vor einem Jahr waren die Gebühren für die Säle der Region um zehn Prozent erhöht worden, jetzt kommen Hallen hinzu. Hintergrund der jetzt vorgesehenen Teuerungen ist die Einführung der Umsatzsteuerpflicht für Gemeinden.