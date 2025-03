Das Dörfchen Windberge (Kreis Stendal) wird seit der Autobahn zum Müllabladeort und zum stillen Örtchen. Neu sind Fleischreste am Ortsrand, die trotz Meldung ans Ordnungsamt tagelang nicht beräumt wurden. Und das in Zeiten von Afrikanischer Schweinepest (ASP) und Wolfszuwachs.

Windberge. - Immer wieder wird in Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest davor gewarnt, Fleisch- oder Essensreste in freier Natur zurückzulassen. Auch der Wolf soll auf keinen Fall gefüttert werden, um sich nicht an den Menschen zu gewöhnen, mahnen die Experten bei allen Gelegenheiten. Und doch sind frische Schlachtabfälle, die vergangenen Freitag bei Windberge gefunden wurden offenbar kein Problem für Polizei und Ordnungsamt.