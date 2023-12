Stadträte in Tangerhütte fordern Abhilfe für die unfallträchtige Auffahrt eines neuen Radweges am Bahnhof. Die Verwaltung sieht sich nicht in der Verantwortung.

Betroffene an der neuen, unfallträchtigen Radwegauffahrt am Bahnhof von Tangerhütte. Hier ist nicht nur bei Schnee und Eis Vorsicht geboten.

Tangerhütte. - Nach Kritik an der Bauausführung und Berichten über Stürze an der Auffahrt der neu angelegten Radwegauffahrt am Bahnhof in Tangerhütte gab es Forderungen, Abhilfe zu schaffen. Passiert ist aber bisher nichts, damit geben sich Stadtratsmitglieder in Tangerhütte nicht zufrieden. Von Gefahr im Verzug war jetzt die Rede.