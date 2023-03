Ukraine-Krieg Geld für Flüchtlinge fließt nicht mehr: Wer zahlt die Miete?

Seit etwa einem Jahr ist eine ukrainische Familie in Tangerhütte untergekommen und froh über die eigene Wohnung in der jüngsten Stadt der Altmark. Dann bleibt die Miete vom Amt aus und keiner weiß warum. Solche Probleme mit dem Geldfluss für Geflüchtete sollen kein Einzelfall sein, das bringt Vermieter durchaus in Bedrängnis.