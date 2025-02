Faschingsfeiern in der Kita in Demker waren immer einer der Jahreshöhepunkte.

Tangerhütte. - In Tangerhütte hat sich der Stadtrat mit großer Mehrheit hinter einen Antrag der AfD gestellt, der eine Lösung für die geschlossene Kita in Demker schaffen will. Es ging um eine gemeinsame Leitung für die benachbarten Kitas in Bellingen und Demker und die Forderung, die Einrichtung am Montag, 24. Februar, wieder zu öffnen.