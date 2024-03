Erzieherinnen in Lüderitz im Landkreis Stendal lassen sich schulen, um ein umfassendes Gesundheitsprogramm in den Kita-Alltag einzubauen.

Lüderitz. - Kinder wollen sich von Natur aus bewegen und das nutzt auch das Gesundheitsprogramm „Fit4Future“ der Krankenkasse DAK und der „Fit4Future-Foundation“. Das ist jetzt in der Kita „Unsere Dorfspatzen“ in Lüderitz eingezogen und bietet jede Menge toller Anregungen. Es geht neben der Bewegung auch um psychische Gesundheit, Ernährung und digitale Medien. Um an dem Programm teilnehmen zu können, haben sich zwei Kolleginnen der „Dorfspatzen“ über mehrere Monate weiterbilden lassen, um das Konzept in ihre Einrichtung zu holen.

Projektwoche zum Start

Dort ist man grundsätzlich schon gut aufgestellt, was Bewegungsangebote angeht, einmal pro Woche geht es in die Turnhalle, im Sommer wird das weitläufige Außengelände der Kita zum Sport- und Spaßraum. Und doch gibt das Projekt „Fit4Future“ noch einmal ganz neue Anregungen für die Drei- bis Fünfjährigen. Die älteren Kinder werden in Lüderitz in der Einrichtung „Lüderitzer Kids“ in der Grundschule betreut. Mit einer Projektwoche im Februar ging es bei den „Dorfspatzen“ los und die stand nicht nur unter dem Motto Bewegung, sondern befasste sich auch mit gesunder Ernährung.

Bastelangebote, kombiniert mit Bewegung, Fußgymnastik, der Besuch der Turnhalle, Aktivitäten im Freien und abschließende Stretching- und Entspannungsübungen haben den Kindern neue Anregungen gegeben.

Die Boxen, die von der DAK zur Verfügung gestellt wurden, enthalten viele tolle Anregungen und werden auch im Kita-Alltag eingebunden – etwa beim Spielzeugtag, wenn mitgebrachte und vorhandene Spielsachen zu einem Parcours kombiniert und ausgetestet werden. Eine zweite Projektwoche soll es im Herbst geben, das Projekt läuft bis Ende 2025. Doch auch einen ganzen „spielzeugfreien“ Monat ohne klassische Spielsachen haben die Erzieher in der Kita „Unsere Dorfspatzen“ in diesem Jahr schon organisiert.

Bücher, Spielmaterialien aus Naturmaterialien, Mal- und Bastelsachen durften bleiben, alles andere wurde ausgeräumt. Die Eltern brachten zum Start verschiedenste Verbrauchsmaterialien und Alltagsgegenstände mit. Kartons, Küchenutensilien, Einwegbecher, Kaffeefilter, Röhren, aber auch leere Verpackungen waren dabei. Der erste Tag startete mit Aufregung und einiger Skepsis, doch kein Kind hatte zu irgendeiner Zeit Langeweile. Es wurden kleine Trainingsparcours aufgebaut, ein Eisladen aus Pappkartons errichtet, Puppenkleider aus Papiertaschentüchern gebastelt und Federn durch eine Röhrenstrecke gepustet. Letzteres sei eine gute Übung für deutliches Sprechens, sagt Kita-Leiterin Stefanie Lindenberg.

Und sie stellt noch etwas fest: Angebote wie der spielzeugfreie Monat helfen, oft reizüberfluteten Kindern, sich zu konzentrieren und mal runterzufahren von den vielen Eindrücken ringsum. Wenn alle dasselbe Material zur Verfügung haben, gibt es auch weniger Streit um bestimmte Spielsachen. Der spielzeugfreie Monat soll auf jeden Fall wiederholt werden.

In dieser Woche ging es nun in der Turnhalle um Bewegungsspiele, die die eigene Körperwahrnehmung schulen. Mit kleinen, bunten Pappscheiben auf dem Kopf absolvierten die Kinder bestimmte Übungen oder balancierten über eine Bank. Doch auch das Warmlaufen und Warmtanzen begeisterte die Kleinen bereits.

Tipps für Eltern im Internet

Durch die Teilnahme an dem Programm „Fit4Future“ sollen aber nicht nur die Kinder Anregungen für einen gesünderen Alltag bekommen, sondern auch die Eltern. Für die gibt es nämlich eine eigene Internetplattform zum Programm, über die sie Anregungen zu Entspannungstechniken, Ernährung und vielen anderen Dingen bekommen können.

Das, was die Kinder im Rahmen des Projekts „Fit4Fun“ ausprobiert und kennengelernt haben, soll im Rahmen des Sommerfestes am 1. Juni gezeigt werden. Dort werde sich auch der neu gegründete Förderverein der Kita „Unsere Dorfspatzen“ einbringen, informiert Stefanie Lindenberg. Der Verein hatte sich im vergangenen Herbst gegründet, um die Arbeit der Einrichtung zu unterstützen.