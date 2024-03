Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Brunkau. - Der Krankenstand bei den Erwerbstätigen in Sachsen-Anhalt sei im vorausgegangenen Jahr deutlich angestiegen, hat die Krankenkasse Barmer in ihrem Gesundheitsreport 2023 festgestellt. Im kleinen Brunkau (Tangerhütte) will man diesem Trend etwas entgegensetzen. Das weltweit tätige High-Tech-Unternehmen „VisuSolution“ will seine Mitarbeiter mit Faszientraining, Rückenschule und etlichen weiteren Angeboten helfen, fit zu bleiben.