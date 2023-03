Zwei sogenannte „Points of Presence“ fürs neue Glasfasernetz wurden jetzt bei Tangerhütte an den Netzbetreiber übergeben. Der hat nun noch Restarbeiten zu erledigen, bevor knapp 800 Haushalte mit Lichtgeschwindigkeit ins Netz können. Wann es soweit sein soll.

Tangerhütte - „Eines der am dünnsten besiedelten Gebiete in Sachsen-Anhalt hat schon bald das beste Netz“, freut sich Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) am Donnerstag im kleinen Tangerhütter Ortsteil Stegelitz. Mit der Übergabe zweier „Points of Presence“, der Einspeisepunkte für das neue, altmarkweite Glasfasernetz, ist der letzte wichtige Bauabschnitt auf dem Weg zum Glasfaserausbau der Region geschafft. Schon bald kann es losgehen mit dem extraschnellen Surfen im Netz.