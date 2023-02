Doppelter Ruhestand Gleich zwei Schulleiter übergeben den Staffelstab in Tangerhütte an ihre Nachfolger

Sowohl die Grundschule in Tangerhütte als auch die Gemeinschaftsschule „Wilhelm Wundt“ starten am 1. Februar mit neuen Schulleitern durch. Die bisherigen Leiter der beiden Schulen haben sich zeitgleich in den Ruhestand verabschiedet.