Schule mit Kooperation Groß hilft Klein: Schüler werden Paten für neue 5. Klassen in Tangerhütte

Groß hilft Klein in Tangerhütte: Wenn die neuen fünften Klassen in die Tangerhütter Gemeinschaftsschule „Wilhelm Wundt“ kommen, dann warten Paten auf sie. Die haben bereits fünf Jahre Erfahrung an der Schule.