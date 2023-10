Am 8. November 2023 soll der Tangerhütter Stadtrat über die Zukunft der „Tangerwichtel“ in Demker entscheiden. Wie es nach einer Schließung für die Kinder weiter gehen könnte.

Der Kindertagesstätte „Tangerwichtel“ in Demker droht das Aus.

Demker - Schon seit mehreren Jahren schwebt das Damoklesschwert über der kleinsten Kindertagesstätte in der Einheitsgemeinde Tangerhütte. Eine Grundkapazität von nur 17 Plätzen gibt es bei den „Tangerwichteln“ in Demker. Diese wurden in den vergangenen Jahren allerdings noch gebraucht, weil der für die hiesige Region prognostizierte Geburtenschwund ausblieb. Nun droht das Aus.