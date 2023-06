„Hallo Altmark“ steht auf einem Schild mitten im kleinen Hüselitz. Dahinter steht eine ganze Welt an regionalen – vor allem ostaltmärkischen – Produkten und Anbietern, die man online zu sich nach Hause bestellen kann. Gemacht hat die Online-Plattform Sebastian Naumann und der sucht weitere Unterstützer.

Hüselitz - Sebastian Naumann ist IT-Spezialist, dreifacher Vater und überzeugt von ökologisch erzeugten und regionalen Produkten. Hauptberuflich ist der IT-Spezialist in einem Forschungsinstitut in der Magdeburger Denkfabrik beschäftigt. Als er mit der Familie entschied, aufs Land zu ziehen, da fehlten plötzlich die in Stendal gewohnten Einkäufe auf dem Bauernmarkt mit seinen lokalen und biologisch erzeugten Produkten.