Norma-Neubau Haus in Tangerhütte muss neuer Kreuzung am Bahnhof weichen

Der Abriss des Eckgebäudes an der Einfahrt zum Bahnhof in der Innenstadt von Tangerhütte ist angelaufen. Die Durchfahrt durch die Innenstadt wurde dafür in der Ferienwoche gesperrt. Warum dem Abriss eine neue, größere Kreuzung folgt.