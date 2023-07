Heim für Kinder „Haus Wildpark“ in Weißewarte (Altmark) gibt Kindern ein Zuhause

In den alten Kindergarten in Weißewarte ist wieder Leben eingezogen – und das schon seit einer Weile. Was genau das „Haus am Wildpark“ – so heißt das Objekt heute – ist und wie es im Ort angenommen wird, davon machte sich die Volksstimme ein Bild.