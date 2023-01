Heimatverein will kleinere Brötchen backen, um gesperrtes Café in Tangerhütte wieder zu öffnen

Blick in das Bürgercafé im Neuen Schloss in Tangerhütte vor der Schließung. In die ehemalige Remise, in der früher die Fahrzeuge bis vor den Seiteneingang des Schlosses vorfuhren, soll der Cafébetrieb nach der Sanierung wieder einziehen.

Archivfotos. Birgit Schulze