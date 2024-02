Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangerhütte - Helga Zielke, engagierte Bürgerin und lange Jahre Vorsitzende der Landsenioren im Altkreis Stendal, ist im Alter von 87 Jahren eingeschlafen. Die rührige Tangerhütterin, die sich immer wieder auch mit Leserbriefen in das Geschehen in ihrer Stadt einmischte, hat in ihrem Leben immer irgendwo mitgerührt. Einfach nur zu Hause sitzen – das konnte sie nie.