Die Elterninitiative „Kinderträume Tangerhütte“ hat zusammen mit Unterstützern einen Arbeitseinsatz an den historischen Industriehallen organisiert. Zum Hintergrund.

Historische Industriehallen in Tangerhütte vom Wildwuchs befreit

Arbeitseinsatz an den historischen Industriehallen in Tangerhütte.

Tangerhütte - In Tangerhütte haben engagierte Helfer am Wochenende einen Arbeitseinsatz rund um die historischen Industriehallen gestartet, um Wildwuchs zu beseitigen. Denn der versperrte zusehends den Blick auf die Wiege der Eisengießerei in der jüngsten Stadt der Altmark.