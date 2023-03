Tangerhütte Hochwasser mit Restrisiko - auch hinterm neuen Deich

Neben einem geplanten Hochwasserpolder in der Tangerniederung – einer bei starken Hochwassern zu nutzenden Ausdehnungsfläche für die Elbe – gibt es auch in Bittkau und am Treueldeich (Rogätz) noch einiges zu tun. Im Deichausschuss in Tangerhütte ging es jetzt um den Stand der Veränderungen seit der letzten großen Jahrhundertflut vor zehn Jahren.