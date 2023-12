Mit der ersten Hofweihnacht am DRK-Zentrum haben die Organisatoren ein neues Highlight für Tangerhütte in der Vorweihnachtszeit ins Leben gerufen, das sehr gut angenommen wurde. Sogar der Weihnachtsmann kam vorbei.

Hofweihnacht: Gemütliche Premiere beim DRK in Tangerhütte

Die Gäste saßen gemütlich ums Feuer herum bei der ersten DRK-Hofweihnacht in Tangerhütte. Fotos (2): Birgit Schulze

Tangerhütte. - Die Idee für die erste Hofweihnacht beim DRK in Tangerhütte war während der Vorbereitungen einer Weihnachtsfeier bei der DRK-Wasserwacht vor Ort entstanden. Im Gespräch mit dem Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der viele weitere Abteilungen und Gruppen hat, entwickelte sich diese Idee zu einem eigenen, überschaubaren Weihnachtsmarkt.

Zum Jahresausklang noch einmal in gemütlicher Runde zusammenzufinden und miteinander ins Gespräch zu kommen, das unterstützten unter anderem die Organisatoren und Mitglieder des Jugendrotkreuz’, der Seniorenbegegnungsstätte, der Töpfergruppe und viele weitere Mitstreiter gern.

Blasmusik, Leseoma & mehr

Fred Lonzer, Kalle Reinke und Ralph Kissener waren früher bei den Tangermusikanten und spielten Weihnachtslieder zur DRK-Hofweihnacht. Birgit Schulze

DRK-Mitglied Monika Arms etwa bot sich als Geschichtenvorleserin für Kinder an, Christian Strauer übernahm die Rolle des Weihnachtsmannes und Sylke Groß die des Weihnachtsengels. Die örtlichen Schornsteinfeger, die teils selbst Kinder in den DRK-Gruppen haben, unterstützten das Fest mit einem eigenen Verpflegungsstand, an dem Mutzbraten und mehr serviert wurden.

Die musikalische Einstimmung der Besucher auf dem schön hergerichteten, aber überschaubaren Hof des DRK an der Rudi-Arndt-Straße übernahmen die Bläser Fred Lonzer, Kalle Reinke und Ralph Kissener von den einstigen Tangermusikanten, einer vor Jahren aufgelösten Musikgruppe aus Tangerhütte.

Und die Besucher verweilten nicht nur an der großen Feuerschale, sondern entdeckten auch die einzelnen Stände mit Töpferarbeiten und Basteleien, Glücksrad und mehr. Das DRK-Wohnheim in Kehnert stellte sich vor, die Jugendrotkreuzgruppe informierte über ihre Arbeit und die Wasserwacht präsentierte sich. DRK-Ortsverbandsvorsitzender Helmut Lindner und auch der Leiter der Wasserwacht, Steffen Dongowski, waren mit dem Zuspruch sehr zufrieden und sprachen bereits von einer Wiederholung . Als der Weihnachtsmann mit seinem Weihnachtsengel im Jeep vorfuhr, waren auch die Kleinsten endgültig überzeugt: Das Weihnachtsfest ist nahe.