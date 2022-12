IG-Metall-Senioren gehören noch lange nicht zum alten Eisen

Zum sprichwörtlichen „alten Eisen“ wollen die früheren Eisenwerker aus Tangerhütte noch lange nicht gehören, deshalb organisieren sie sich im IG-Metall-Seniorenarbeitskreis Tangerhütte. Und der ist gar nicht klein. Allerdings musste er in der Coronapandemie – wie viele andere Gruppen – auch kürzertreten. Das soll sich im kommenden Jahr endlich wieder ändern.

Peter Müller (rechts) stößt mit den Mitgliedern des IG-Metal-Seniorenarbeitskreises Tangerhütte in der Vorweihnachtszeit auf ein aktiveres neues Jahr an.

Tangerhütte - In den zurückliegenden Jahrzehnten hat der Seniorenarbeitskreis der IG Metall in Tangerhütte vor Ort dafür gesorgt, dass die früheren Metaller, die ihr Arbeitsleben oft größtenteils im Eisenwerk in Tangerhütte verbracht hatten, auf dem Laufenden blieben. Auch wenn die jüngsten unter ihnen 80 Lebensjahre zählen.