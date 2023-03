Ein Wiederholungstäter im Taxi-Schwarzfahren wurde jetzt in Tangerhütte ertappt. Bei einer Kontrolle im Umfeld der Frauentagsparty im Kulturhaus wurde er auf frischer Tat überführt. Wie es dazu kam.

Illegales Taxi bei Kontrolle in Tangerhütte überführt

Tangerhütte - Eine großangelegte Aktion des Ordnungsamtes im Landkreis Stendal in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt Magdeburg brachte jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen einen Wiederholungstäter in Tangerhütte in Gang. Der Man ist bereits wegen ähnlicher Verstöße verurteilt.